Імпортні фрукти на тернопільських ринках і в магазинах подешевшали. Зокрема, ціни знизилися на кавуни, дині, персики, виноград і банани. Тенденції пов’язують із збільшенням пропозиції.

Фрукти почали дешевшати з початку серпня, – розповіла продавчиня Тамара Гурик. Окрім заморських, на ринку побільшало українських фруктів.

«З’явилися у нас кавуни з Одещини і Херсонщини. Для всіх – це велика радість, адже йдеться про наші перемоги. Це сприяє зниженню ціни на баштанні. Спостерігаємо, як зростає пропозиція на ринку. Персики також трохи подешевшали. Продаємо їх по 60 гривень за кг., середня ціна на виноград – аналогічна. Диня коштує 60 гривень за кг., кавуни – від 18 грн. за кг. Зараз у розпалі сезон, можливо, ціни ще знижуватимуться. Також дешевшають банани. Продаємо їх по 40 грн. за кг, це прогнозовано, адже зараз на них саме добрий врожай, звісно, у теплих краях».

За словами продавців, цього року значно подешевшала малина. Продають її на ринку в середньому по 30-40 грн за кг.