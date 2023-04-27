На світле і натхненне дійство запрошують тернополян

Цієї неділі, 30 квітня, в Українському Домі відбудеться урочисте відкриття фестивалю духовної пісні «Я там, де є Благословіння».

Конкурс проводиться у місті з 2011 року, участь у якому брали колективи з Тернопілля та інших областей України, а також творчі колективи з Грузії, Польщі, Словенії, Румунії, Чехії, Естонії, Іспанії і Нігерії.

Реєстрація учасників розпочнеться 30 квітня о 09:00 год, урочисте відкриття відбудеться об 11:00 год, далі на сцені будуть виступати у визначених номінаціях хори, ансамблі та солісти-вокалісти.

Під час фестивалю для відвідувачів та учасників у фоє Українського Дому буде організовано виставку ікон Заслуженого майстра народної творчості України, тернополянина Володимира Шерстія.

Підбиття підсумків та церемонія нагородження переможців конкурсу розпочнеться о 18:30 год.

Засновники та організатори фестивалю-конкурсу «Я там, де є Благословіння» – управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради.

Запрошуємо усіх шанувальників вокального мистецтва та духовної музики приєднуватися до цього світлого та натхненного пісенного дійства.