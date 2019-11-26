Голова обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження «Про проведення третього пленарного засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання.

У документі йдеться:

«1. Відповідно до частин четвертої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» провести 28 листопада 2019 року о 10.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради третє пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання.

2. На розгляд пленарного засідання Тернопільської обласної ради винести питання:

2.1. Про обласну програму підтримки осіб, які брали участь в Антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки.

2.2. Інформація керівника міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Тернопільської області.

2.3. Про внесення змін до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року.

2.4. Про внесення змін до Плану з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року.

2.5. Про обласну програму «Ветеран» на 2020-2024 роки.

2.6. Інші питання поточної роботи ради.

3. На третє пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради запросити:

– голову і заступників голови Тернопільської обласної державної адміністрації;

– керівників правоохоронних органів області;

– народних депутатів України, обраних від Тернопільської області;

– сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад Тернопільської області;

– голів районних рад, Бережанського, Кременецького, Тернопільського, Чортківського міських голів, голів районних державних адміністрацій;

– керівників структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації;

– представників засобів масової інформації».