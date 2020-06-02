Ранні овочі частково подешевшали на ринках і в магазинах у Тернополі. Зокрема, знизилися ціни на картоплю, моркву, капусту та огірки.

Попри негоду врожай цього року добрий, – запевняють виробники.

Херсонська картопля на ринках вартує від 15 до 18 гривень за кілограм. У магазинах трохи дорожче 20 — 24 грн. за кг. Ціновий діапазон ранньої моркви коливається від 15 до 30 гривень за кілограм. Середня вартість огірків і капусти — 25 грн. за. кг. “Продаємо здебільшого херсонські овочі. За останній тиждень все трохи подешевшало, бо отримали нову партію овочів. Думаю, ціни поступово знижуватимуться і в червні. Це нормальні тенденції, які спостерігаємо щороку на овочевих ринках”, – каже керівниця овочевого відділу Ольга Микитюк.

За словами покупців, асортимент ранніх овочів цього року невеликий. Пояснюють ситуацію карантином, оскільки чимало продавців не можуть добратися на ринок. Зокрема стосується це реалізації домашньої городини.

Софія Романська