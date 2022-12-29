На різдвяному концерті у драмтеатрі збирали кошти для захисників

«Бог з нами» – Різдвяний концерт під такою назвою організували у Тернопільському драмтеатрі. Композиторка Ярина Вислоцька та гурт «Room For More» у супроводі Галицького камерного оркестру виконували популярні Різдвяні композиції.

Під час концерту збирали кошти для Збройних Сил України.

Серед співорганізаторів дійства – співак і композитор Джон Маркі. Чоловік родом з Америки, понад 10 років проживає з родиною в Тернополі.

«Зараз особливий Різдвяний час. Різдво означає надію для світу, це по особливому актуально для України. Оскільки Божий Син прийшов у цей світ, щоб дарувати надію на спасіння кожному. У цей час нам дуже потрібна надія. Тому ця історія про Різдво важлива, як ніколи. Разом реалізовуємо добру справу, збираємо гроші для наших Збройних сил».

Під час концерту виконували популярні Різдвяні композиції українською та англійською мовами. По завершенню дійства усі заспівали «Нова радість стала».