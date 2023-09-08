Перші пам’ятні знаки встановили на військовому цвинтарі «Пантеон Героїв», що на Микулинецькому кладовищі.

Про це у соцмережі повідомила Дарця Веретюк.

“Знайти поховання Віталій Дерех тепер буде простіше. Долучаю схему проекту, на якій червоним кружечком і маршрутом позначене місце та мітку на гугл-картах:

https://maps.app.goo.gl/edawFJVg1SbfCFXe9?g_st=it

Скоро буде виготовлене і фото, висаджено ялівець, облаштовано територію. Та розміщую все ж зараз, бо часто запитують, як знайти.

Дякую, що пам’ятаєте”.