На острівку закоханих – потрощені лавки та зірвані кам’яні плити. ФОТО

Уже кілька днів негода вирує на Тернопіллі. Наслідки – зірвані дахи, повалені дерева, паркани, лавки, тощо.

Місцеві жителі та комунальні служби уже підраховують завдані негодою збитки, пишуть Тернополяни.

Нагадаємо, на Теребовлянщині за лічені хвилини сильний вітер зірвав дах з приміщення свиноферми.

Також негативні наслідки негоди у Тернополі. У громадських місцях, зокрема на Острівку закоханих в центрі міста, вітер зірвав лавки та бетонні плити.

На небезпеці, яку несе негода, акцентують люди і в соцмережах. Жителі Великоберезовицької громади скаржаться на повалений паркан біля будівлі недобудованої школи.

Місцеві жителі зауважують, що під час негоди на вулиці можуть перебувати діти і випадково стати жертвами буревіїв.