Минулої доби в Гусятині виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

13 грудня по обіді на узбіччі об’їзної дороги в Гусятині виявлено застарілий боєприпас, ідентифікований піротехніками як артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!