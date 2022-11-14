Дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки надали на сесії міської ради ТзОВ «Поділля-цукор».

Товариство орендує більше 15 гектарів землі на вулиці Микулинецькій,11Б, наданій для будівництва та обслуговування будівель і споруд. Частину цієї ділянки вони передадуть у власність міста. Тому була необхідність прийняти рішення «Про надання дозволу на поділ земельної ділянки».

– Щодня у нашій громаді збільшується кількість переселенців, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Тенденція ця може продовжуватися, враховуючи що на сході може не бути тепла та електрики, люди далі прибуватимуть до нас. Є проблема із розміщенням цих людей. Ми розуміємо, що це так швидко не вирішиться тому ведемо активну співпрацю з міжнародними донорами, які готові допомогти фінансувати у Тернополі будівництво житла для тимчасово переміщених осіб з подальшою його передачею у комунальну власність для потреб військових чи інших категорій, які цього потребують. Для цього є умова: земельна ділянка має відповідати усім вимогам пов’язаним із багатоквартирним будівництвом. Орендар, який має в оренді цю земельну ділянку готовий її частину безкоштовно передати у власність місту для того, щоб ми мали можливість там організувати такий проект.

У рішенні також вказано, що товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля цукор» в шестимісячний термін має подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.