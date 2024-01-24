На Мальдівах з чоловіком: довкола відомої блогерки з Тернополя розгорівся черговий скандал. ФОТО

Схоже, блогерка-мільйонниця Таня Пренткович відпочиває на Мальдівах не лише з дітьми і подругою, а й зі своїм цивільним чоловіком.

У мережі з’явилося фото, на якому видно, як благовірний Тетяни, блогер Андрій Гонковський стоїть біля дружини. Автори кадру стверджують, що він зроблений днями на Мальдівах, пише ТаблоID.

Відомо, що до Варшави Андрій виїхав як волонтер. Там він провів майстер-клас, сторіс з якого є в його Instagram.

ТаблоID звернувся по коментар до Пренткович та Гонковського, однак поки жодних пояснень з боку пари не було.

“Доброзичливці” Пренткович обурені.

До речі, в такій самій сукні (як на фото вище) Пренткович фотографувалася на острові 2 дні тому.





Якщо вірити блогу Андрія, 23-го січня він вів тренінг у Варшаві.