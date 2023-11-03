На конкурсі “Міні Міс Всесвіт” в Дубаї маленька тернополянка вразила журі національним костюмом

Участь у конкурсі «Міні Міс Всесвіт» взяла юна тернополянка Марта Михайленко.

На конкурсі «Міні Міс Всесвіт», який проходив у Дубаї, дівчинка виборола перемогу у номінації «Кращий національний костюм». Українська вишивка вкотре підкорила увесь світ та розповіла про нашу багату історію, пишуть Тернополяни.

Переможний національний костюм був створений Оксаною Грицай — викладачкою дизайну Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

«Ми пишаємося переможницею та її старанням продемонструвати нашу країну на міжнародному рівні. Дякую усім, хто докладав зусилля до перемоги», – поділився мер Тернополя Сергій Надал.