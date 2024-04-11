Із березня до листопада цього року у різних областях України триватимуть відбіркові конкурси ХVІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».

У Тернополі відбірковий тур заплановано на 25 травня. Відбудеться він у концертному залі Тернопільського фахового музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, що на бульварі Тараса Шевченка, 17.

Мета відбіркових конкурсів, за словами організаторів, залучити українську молодь до формування патріотичної свідомості засобами української масової музики, здійснити цілеспрямований пошук молодих обдарованих виконавців по всій Україні, відкрити нові імена і вивести їх на велику сцену.

Прослуховування під час конкурсу відбуватиметься у таких жанрах: український автентичний фольклор; популярна музика; сучасна танцювальна музика; акустична музика; рок-музика; інша музика. Для участі у відбірковому конкурсі необхідно підготувати три пісні українською мовою або музичні композиції та подати заявку. Жодних вступних внесків не потрібно робити. Вхід на фестиваль для учасників та гостей вільний. Заявки на участь приймає дирекція фестивалю «Червона рута». Переможці обласних конкурсів виступатимуть у фіналі фестивалю у 2025 році.

Додаткову інформацію можна з’ясувати за телефонами: (067) 448-27-75, (050) 631-00-01, (095) 335-68-23. Веб-сайт фестивалю: rutafest.art; е-пошта: chruta@ukr.net.