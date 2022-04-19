На колінах і з лампадками: на Тернопільщині зустріли полеглого Героя Сергія Грищука. ФОТО, ВІДЕО

19 квітня жителі Шумської громади живим коридором на колінах, з лампадками у руках зустріли полеглого Героя Сергія Грищука, який загинув, захищаючи від російського окупанта нашу державу.

Про це повідомив голова Шумської ОТГ Вадим Боярський.

Похоронна літургія за упокій душі 38-річного воїна відбудеться сьогодні, 19 квітня о 14.00 годині у с. Велика Іловиця.

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Нагадаємо, Сергій Грищук народився 15 серпня 1983 року в селі В.Іловиця. В 2017 році воював в зоні АТО, а через рік служби після важкого поранення був комісований. В той, страшний день, коли почалась війна, він не вагаючись приїхав з Польщі і пішов захищати Україну. На жаль, ворожа куля обірвала життя Героя.