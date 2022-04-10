Від кулі окупантів загинув мешканець села Велика Іловиця Шумської громади Сергій Грищук.

Трагічну звістку повідомив на своїй сторінці у соцмережі голова громади Вадим Боярський.

“Ще одна болюча звістка чорним крилом накрила нашу громаду.

Ще один Ангел у Небесному Царстві…

Грищук Сергій Володимирович народився 15.08.1983 року в с.В.Іловиця.

В 2017 році воював в зоні АТО, а через рік служби після важкого поранення був комісований.

В той, страшний день,коли почалась війна, він не задумуючись, приїхав спеціально з Польщі і пішов захищати рідну Україну 3 березня 2022 року.

Пішов, бо завжди був за правду і справедливість!

Справжній Герой, який до останнього був в жахливих подіях сьогодення і боровся за наш з вами кожний завтрашній день.

Ворожа куля обірвала життя Героя…

Глибоко сумуємо та висловлюємо найщиріші співчуття всім рідним і близьким нашого захисника.

Разом з Вами вся громада в глибокій скорботі.

Про місце та час зустрічі тіла загиблого Героя та дату похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава!

🇺🇦 Герої не вмирають!”