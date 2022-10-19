Від рук московських окупантів під час артилерійського обстрілу на Херсонщині загинув оператор-топогеодезист відділення артилерійської розвідки, солдат Михайло Семенюк, уродженець села Кривче. Герою було лише 23 роки.

Про важку втрату вчора повідомив начальник другого відділу Чортківського районного центру комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців Богдан Вербіцький.

“Ще одна сумна звістка сьогодні прийшла до нашого Борщівського краю. Безжальна кровопролитна війна загубила ще одне зовсім молоде життя захисника-патріота з села Кривче Борщівської територіальної громади.

В ході виконання бойового завдання 15 жовтня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Трифонівка Херсонської області загинув вірний своїй присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, оператор-топогеодезист, солдат СЕМЕНЮК Михайло Володимирович 1999 року народження.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про загиблого Воїна-Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Михайла знайде вічний спокій…

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!”.

Сьогодні тіло загиблого Героя зустрінуть на рідній Борщівщині.

Вічна і світла пам’ять…