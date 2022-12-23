На католицьке Різдво на Тернопільщині буде похмуро і мокро

На Тернопільщину йде циклон. Відтак Католицьке Різдво область зустрічатиме дощами. Температура повітря зберігатиметься плюсовою. Вночі та вранці утворюватимуться густі тумани.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на вихідні та початок нового тижня погодні умови Тернопільщини формуватимуть північно-атлантичні синоптичні процеси.

«Очікується тепла з періодичними дощами погода. 24 грудня буде похмуро. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі дощі. Вночі та вранці місцями – туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5° тепла. 24 грудня по території Тернопільської області вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця».

За попередніми прогнозами, тенденції до підвищення температурних показників зберігатимуться. Синоптики обіцяють теплу погоду на Новий рік.