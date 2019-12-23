У той час, як обласна рада ледь не щотижня висловлює незадоволення реформами та діяльністю Зеленського та його уряду, еліти на місцях починають “зеленіти”.

Гусятинщина, де на парламентських виборах програв теперішній Зе-намісник Ігор Сопель, на виборах голови Вікнянської ОТГ “позеленіла”.

Головою громади місцеві жителі обрали висуванця “Слуги народу” економіста ПП “Вікнини” Степана Господарика.

Після цієї перемоги в. о. Голови Гусятинської РДА хоростківчанин Ігор Гайдук сміливо може переходити на роботу заступника голови ОДА. Тим паче, що згоду на його призначення в Офісі Президента Ігор Сопель вже отримав.

До речі, успіх у Вікні – єдина перемога партії Зеленського на виборах до громад.

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