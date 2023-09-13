На горищі будинку на Тернопільщині знайшли німецьку гранату

Піротехніки Тернопільщини знищили артснаряд і гранату часів Другої світової війни.

Як повідомили у ДСНС, 12 вересня групою піротехнічних робіт вилучено та знищено артилерійський снаряд, виявлений напередодні в лісовому масиві поблизу села Гукалівці Зборівської територіальної громади.

Цього ж дня у Бережанах на горищі приватного житлового будинку, під час проведення ремонтних робіт, виявлено німецьку ручну гранату М-24 часів Другої світової війни.

“Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують рятувальники.