На фронті загинув молодий стрілець-снайпер з Тернопільщини: оголошено триденну жалобу

Захищаючи Україну від московських окупантів, у районні населеного пункту Берестове Донецької області загинув стрілець-снайпер, солдат Владислав Сливка.

Юному воїну нещодавно виповнилося лише 23 роки. Він мешкав у селі Кривче Борщівської громади.

“Безжальна війна забрала ще одне молоде життя …

Владислав служив вірою і правдою за нашу Україну, за її незалежність, за майбутнє кожного українця.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, розділяємо їхній біль”, – ідеться у зверненні на сторінці Борщівської міської ради.

З 14 червня по 16 червня у Борщівській міській громаді оголошено триденну жалобу а загиблим Героєм.