Чотири тернопільські школи запровадили для 5-11 класів дистанційне навчання. Ще у шести школах на карантин закрили по одному класу. У садочках закрито тільки три групи.

Про це під час засідання міського оперативного штабу повідомила начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк.

– У дошкільних навчальних закладах ситуація стабільна, – повідомила Ольга Похиляк. – З п’яти тисяч працівників 11 хворих, але тільки 3 педагогічних працівники, тому із 38 садочків закрито 3 групи. Стосовно шкіл, то я особисто спілкувалася з кожним керівником закладу. У різних закладах своя ситуації. З юридичної точки зору вони мають право приймати рішення про закриття. І станом на 24 січня в українській гімназії, восьмій, четвертій і двадцять першій школах 5-11 класи переведені на дистанційне навчання. Порівняно з 21 січня є незначне збільшення кількості хворих: було 84, а зараз 101 учень хворий, і 93 педагогічні працівники. Є школи де 30-40 % хворих учнів, у школах № 9, 16, 22, 23, 24, 29 закрито по одному класу, і є побажання директорів, щоб їхній заклад працював у звичному режимі. 1-4 класи у всіх школах працюють у звичному режимі.

У результаті на засіданні штабу прийняли рішення рекомендувати керівникам закладів освіти організувати навчання для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання, виходячи з об’єктивної ситуації по захворюваності у кожному закладі зокрема. Для учнів 1-4 класів забезпечити освітній процес у відповідності до вимог чинного законодавства та Постанови Головного санітарного лікаря.