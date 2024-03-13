На двох вулицях Тернополя завтра припинять водопостачання

14 березня буде тимчасово припинено водопостачання на двох вулицях Тернополя.

Вони не буде 14 березня з 09:00 до 20:00 у домівках мешканців будинків за адресами: вул. Миру 2, 3, 4 та вул. Юності, 1.

Як повідомляє КП “Тернопільводоканал”, це пов’язано з перепідключенням нової мережі.

“Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та закликає тернополян заздалегідь зробити запаси води”, – ідеться у повідомленні.

Мешканці можуть скористатись колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.

Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.