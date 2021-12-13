За незаконну вирубку хвойних насаджень жителів Тернопільщини штрафуватимуть. Про це попередили у державній екологічній інспекції області. Також доведеться компенсувати вартість кожного незаконно зрубаного дерева.

Як повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища області Роман Нитка, будуть утворені тимчасові пости на дорогах, приміських залізничних станціях, автовокзалах, у містах і населених пунктах для перевірки документів на право перевезення та продажу ялинок.

«Штрафи за незаконну рубку хвойних насаджень суттєво зросли. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка дерев хвойних порід у лісі тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 510 до 1020 грн., на посадових осіб від 2550 до 5100 грн. А за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу (новорічних ялинок) без документів також передбачена відповідальність згідно ст. 88-1 КУпАП, яка тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої за рішеннями відповідних місцевих судів».

За кожне незаконно зрубане дерево також нараховуватимуть збитки від 246 до 1500 грн. Стягнення залежать від території зрубання дерев.