У тернопільському парку «Сопільче» доповнили алею дерев, присвячену містам-героям. Переселенці та представники євангельських церков міста посадили там берези та клени.

Долучалася до акції тернополянка Уляна Гудзь. Таким чином дівчина вирішила проявити свою патріотичну позицію.

«Ми посадили кілька нових дерев, а також прикрасили їх синьо-жовтими стрічками. Зараз непростий час. Ми маємо бути сильними та підтримувати один одного. Також ми хочемо показати окупантам, що ми ніколи не підкоримося ворогу. Тепер цю алею потрібно доглядати і доповнювати. Хочеться, щоб тут було красиво».

Додамо, посадили алею дерев у парку «Сопільче» торік. Її присвятили містам, у яких від початку повномасштабного вторгнення відбувалися найзапекліші бої та які стали щитом Києва. Це Чернігів, Херсон, Харків, Ірпінь, Маріуполь, Буча, Волноваха, Охтирка, Миколаїв та Гостомель.