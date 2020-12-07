За тиждень в області оштрафували майже півтисячі людей, котрі були без масок

За минулий тиждень поліцейські склали 79 адмінпротоколів за порушення карантинних правил та 458 постанов за перебування в громадських спорудах і будівлях без маски.

Виконання карантинних обмежень суб’єктами господарювання та мешканцями області щоденно перевіряють рейдові групи.У період з 30 листопада по 6 грудня поліцейські склали 79 протоколів за статтею 44-3 КУпАП.

Серед основних порушень: неприпинення роботи закладів громадського харчування після 22-ої години, перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.

Поліцейські також контролювали дотримання маскового режиму в громадських спорудах, будівлях та транспорті. За минулий тиждень виявили 458 осіб, як перебували у зазначених місцях без респіраторів або захисних масок. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Посилені превентивні заходи упродовж суботи та неділі в обласному центрі провели поліцейські спільно з працівниками Держпродспоживслужби, адже саме сюди на вихідні з’їжджається чимало людей. Рейдові групи перевірили роботу 146 суб’єктів господарювання щодо дотримання встановлених обмежень. Виявлено 6 закладів громадського харчування, які попри заборону продовжували працювати після 22-ої години. За вихідні у Тернополі поліцейські винесли 31 адмінпостанову за перебування в громадських спорудах і будівлях без маски.