«Визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України» – петиція з такою назвою з’явилася на сайті президента.

Зареєстрував її голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Під час російсько-української війни Бандера став символом спротиву. Його любов до України і ненависть до ворога – це найвища цінність і найбільша сміливість, яку перейняла нація, наголошує голова обласної ради.

– Це – людина, яка своєю появою змінила світ і переписала всю історію. Будучи вимогливим до себе, ще з юних років мав унікальну здатність – вести за собою інших. Відстоював гідність, самобутність української нації і право на державність у зазіханнях Польщі, нацистської Німеччини, більшовицької імперії, тобто в час, коли держава не мала шансів на існування. Надихаючись покликом Степана Бандери, продовжують формуватися покоління борців за українську ідею, – зазначив Михайло Головко.

Акцентуючи на трьох аспектах – історичного, сучасного і майбутнього, можна сказати, що Бандера зіграв колосальну роль, бувши легендою ще при житті, наголошує автор петиції.

– Степан Бандера належить до безсмертних і починає кожен український рік. Враховуючи наведене вище, пропоную на державному рівні в Україні визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України, – підсумував Михайло Головко.

Збір підписів триває. Наразі ідею Михайла Головка підтримали майже півтори сотні людей.

Підписати петицію можна за посиланням.