Якщо УПЦ МП не припинить свого існування в нашій державі, це буде фундаментом для розколу України, пропаганди «русского мира» і колабораціонізму всередині нашої країни.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– На Тернопільщині триває збір підписів на підтримку заборони функціонування УПЦ МП в Україні, люди активно підтримують нашу ініціативу! Сьогодні цей процес — незворотний! Під час слухань, організованих Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, закликав народних депутатів дослухатися до нас і жителів громад не тільки Тернопільщини, а й всієї України та прийняти рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП, яка працює проти українського народу, в Незалежній Україні, – зазначив Михайло Головко.

Він додав, що неодноразово депутати Тернопільської обласної ради зверталися до керівництва держави щодо передачі з управління УПЦ МП Почаївської лаври.

Михайло Головко зауважив, що Тернопільська обласна рада готова прийняти відповідне звернення до ВРУ щодо заборони діяльності російської церкви в Україні!

– Ще будучи народним депутатом України ініціював перейменування УПЦ МП на російську православну церкву в Україні. Назва також частково вводить людей в оману. У ВРУ депутатка від ВО «Свобода» Оксана Савчук нещодавно зареєструвала проект закону №7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», можливо, він потребує доопрацювань комітету, та, водночас, потребує негайного прийняття! До слухань ВРУ сьогодні долучилися більше ста фахівців різних галузей. Мені приємно, що ініціатива «Свободи», яку ми висунули ще задовго до війни, щодо необхідності заборони діяльності ворожої церкви в Україні, розглядається на найвищому рівні, та, маю надію, найближчим часом буде закріплена законодавчо! – наголосив Михайло Головко.