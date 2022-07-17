Весь світ запитує, яка причина цієї війни. Сьогодні в Євангелії ми маємо чітку відповідь: як присутність Христа є мукою для диявола, так свобода України є мукою для інших народів, які живуть у рабстві.

Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час прощі до Зарваницької чудотворної ікони, яка відбулася сьогодні, 17 липня. Через війну участь вірян у заході була обмеженою, натомість дійство транслювалося онлайн.

«Вільна Україна, – цитує Главу Церкви Департамент інформації УГКЦ, – є мукою для всіх тих, що бажають поневолити насамперед свій народ, накласти на нього кайдани. Якщо буде вільною Україна, значить мають бути вільними і інші народи колишнього Радянського союзу».

Предстоятель зауважив, що багато людей неодноразово повторювали, що та боротьба, яку ми сьогодні ведемо з нашим ворогом, має духовний вимір.

«Це духовна боротьба, невидима боротьба добра і зла. Але ця фраза не є якоюсь гарною метафорою. Ми бачимо, що Бог нас кличе до свободи. І дарує її нам так, як дарував свободу Церкві і народові тоді, коли розвалив тюрму народів – Радянський союз і всіх тих, що були в рабстві, у кайданах тієї комуністичної ідеології, покликав до людського гідного вільного життя, покликав нас до свободи».

На Синоді, розповів Блаженніший Святослав, який закінчився буквально позавчора, наші владики одностайно відчули, що в тих жахливих місяцях війни Господь Бог якось особливо торкнувся України. І Україна стає епіцентром світових, глобальних змін не тільки у військовому, політичному плані, а й змін світового порядку, світового права, перебудови всіх міжнародних інституцій, змін в економіці, навіть змін у церковних економічних відносинах.

«Це сталося лише тому, – вважає Глава Церкви, – що українці сказали: ми більше ніколи не будемо рабами, тому що ми відповідаємо на поклик до свободи нашого Спасителя. Ми хочемо бути вільними людьми».

Сьогодні ми чуємо в Євангелії, що Христос визволяє.

«І ми не можемо бути наполовину людьми, так само не можемо бути наполовину вільними, бо свобода є закорінена в природі людини. Ми бачимо, що всюди, куди досягає російська зброя, там ллється кров, там убивають невинних людей. Тому ця війна перетворюється на суцільний воєнний злочин. Але українці вже ніколи не повернуться назад, щоб жити в гробах», – наголошує духовний лідер.

Глава УГКЦ розповів, що на Синод завітав був із важливим візитом архиєпископ Вільнюса Ґінтарас Ґрушас, який сьогодні є президентом Ради єпископських конференцій Європи, і пригадав про один надпис, який литовці вигравіювали на одному поминальному дзвоні, який мав поминати жертв комуністичних репресій Литви. Там були такі слова: «Бути вільним негідний той, хто за свободу не готовий боротися».

«Сьогодні ми прийшли в молитовній прощі молитися за перемогу України, за перемогу, яка буде звільненням нашої землі, звільненням кожної людини від влади посідання злого духа. Ми жертвуємо всім, щоб наш народ ніколи більше не повернувся в рабство», – сказав духовний лідер перед Зарваницькою чудотворною іконою Богородиці.

Фото: Олександр Савранський