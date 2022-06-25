З 18 червня на вулицях в обласному центрі та інших населених пунктах області працюють додаткові патрулі, які перевіряють у громадян документи та вручають повістки.

Станом на 24 червня повістки у військкомат отримали вже близько 800 військовозобов’язаних.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільської області повідомив керівник Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв.

– Другий тиждень ми проводимо заходи спільно з представниками Нацполіції стосовно оповіщення і розшуку військовозобов’язаних, яких ми шляхом вручення повісток викликаємо до військкомату, – розповів Ігор Гусєв. – Там вони проходять медичний огляд та вивчаються їхні морально-ділові якості. Ставимо їх на облік, якщо вони своєчасно цього не зробили, потім визначаємо порядок подальшого їхнього призначення в частини або ж вони отримують відстрочку, якщо надають документи згідно статті 23, яка дає право на відстрочку під час мобілізації. Вже вручено близько 800 повісток і робота в цьому напрямку триває. Законодавством не визначений порядок вручення повістки, тому в цьому плані ми не порушуємо законодавства. Просто таким чином приводимо до унормування кількість військовозобов’язаних, які приїхали до нас в область. У нас є випадки коли роблять запити з інших територіальних центрів по розшуку тих чи інших військовозобов’язаних, тому ми обмінюємось інформацією і проводимо таку роботу.