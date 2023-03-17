Виставковий проект «Мудрість, як зброя» презентували у Тернопільському обласному художньому музеї. Він присвячений 300-річчю від дня народження видатного українського філософа, письменника, педагога, богослова, мандрівника Григорія Сковороди.

Минулий рік був проголошений в Україні роком Сковороди. Незважаючи на військову агресію вдалося втілити чимало цікавих задумів. Один із них – це «Мудрість, як зброя». Реалізували його за грантової підтримки Українського культурного фонду, спільно з Громадською організацією «Екологія. Культура. Мистецтво» та Львівським музеєм історії релігії.

– В експозиції виставки, яка має на меті вшанувати інтелектуальне надбання Григорія Сковороди та розкрити багатогранний образ філософа, представлено 24 твори живопису, графіки, декоративного і сучасного мистецтва, ткацтво, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – До проекту долучилися художники з різних куточків України: Одеси, Харкова, Києва, Львова, Коломиї, Тернополя, які звернулися до переосмислення творчості філософа і прочитання його філософської спадщини через сучасне мистецтво. Серед інших це – Олексій Чекаль, Зоряна Опанащук, Олена Якимова, Роман Романишин, Леся Рось, Ольга Опанащук , Роман Опалинський, Дарина Єрьомка, Мирослав Ясінський, Микола Грималюк, Володимир Чорнобай, Ірина Данілів –Флінта.

Про митців-учасників проекту та їхні твори детально розповіла на відкритті куратор виставки, старша наукова співробітниця Львівського музею історії релігії Софія Каськун. Заслуженого художника України, тернополянина Володимира Чорнобая, на створення представленої в експозиції роботи надихнула байка Сковороди «Жаби». Зокрема, такі слова: «Сила… Всяка розкіш може зубожіти і висохнути, як озеро, лише чесне ремесло забезпечить непишне, але спокійне існування…Скільки багатіїв щодня стають жебраками. В цьому єдиним спасінням є ремесло. Найбідніші раби нерідко походять від предків, що жили в калюжі великих прибутків…».

Ольга Ваврик зауважила, що сьогодні Сковорода є «народним філософом» – багато хто в Україні знає хоча б кілька його цитат. Даний проект допоможе поглибити знання і уявлення про цю непересічну постать через призму художніх образів, запропонованих авторами виставки. Відвідати її можна до 20 квітня.

Фото Наталі Огінської