Творіння юних жителів Теребовлі. Діти виготовили паперовий макет української “Мрії”, зменшений у сотні разів.

Автори малої копії АН-225 відвідують музей-майстерню у Теребовлі, повідомляють Т1 Новини.

Анжеліка Селекенова тимчасово мешкає у Теребовлі. Дівчинка з сім’єю переїхала з окупованого Маріуполя. Розповідає, що до майстер-класу долучилася охоче. Дівчинка навіть носить футболку із зображенням літака «Мрія». Каже, що це подарунок і має тепер для неї символічне значення. А ще вона мріє, що справжню «Мрію», знищену окупантами, колись таки відновлять.

Натхненником створення паперової «Мрії» став директор музею Ярослав Ярошевський. Він у дитинстві часто робив макети літаків. Тому вирішив своїм захопленням поділитися із дітьми. Креслення АН-225 шукав в інтернеті. Подробиці створення макету “Мрії” — у сюжеті телеканалу Т1.