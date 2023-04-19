Може обійтися дуже дорого: СБУ нагадує про одну із заборон воєнного часу

Управління СБУ в Тернопільській області вчергове нагадує краянам про заборону використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та легких літаків у період воєнного стану.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну запроваджено заборону на використання вітчизняного повітряного простору для цивільних користувачів, в тому числі й польотів БПЛА.

Дозвіл на здійснення польотів безпілотників під час дії правового режиму воєнного стану надається Генеральним штабом ЗСУ за попереднім погодженням з Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Після отримання згоди оператори та власники БПЛА зобов’язані повідомити про використання літального апарату УСБУ в Тернопільській області, ГУ НП України в Тернопільській області та відповідні органи місцевого самоврядування.

Суб’єктам господарювання для проведення робіт із застосуванням безпілотників отримання дозволу необхідно погоджувати також і з Державною авіаційною службою України.

Польоти безпілотних літальних апаратів без належного дозволу є порушенням правил використання повітряного простору України, яке тягне за собою відповідальність передбачену ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України та ст. 111 (порушення правил безпеки польотів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попереджаємо, що БПЛА, які здійснюють польоти в порушення встановленого порядку, будуть збиті, а особи, котрі здійснювали їхній запуск та управління, – затримані і притягнуті до відповідальності.

Окремо звертаємо увагу батьків на необхідності проведення роз’яснювальних бесід з дітьми про заборону використання «дронів» у воєнний час, адже вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбачає накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області