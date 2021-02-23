Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлений перелік зон карантину. До «червоної» зони потрапили два регіони, Київ — до «жовтої».

Про це повідомляє Громадське з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, до «червоної» зони потрапили Івано-Франківська та Чернівецька області. У «помаранчевій» зоні перебувають наступні регіони:

Вінницька область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Луганська область;

Тернопільська область.

Київ та решта областей перебувають у «жовтій» зоні.

Як працюватиме адаптивний карантин?

Адаптивний карантин в Україні почне діяти з 24 лютого. Україну поділятимуть на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де «зелена» — із найменшим рівнем поширення вірусу, а «червона» — із найбільшим.

«Зелений» рівень передбачатиме перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Його можуть запровадити в усій Україні за умови сприятливої ситуації з коронавірусом. «Жовтий» рівень автоматично запроваджують для всієї країни. У цій зоні лишатимуться ті обмеження, які діють зараз, але з певними пом’якшеннями:

дозволять масові заходи, якщо для однієї людини є 4 м² або заповненість залу до 50%;

дозволять відвідувати заклади освіти групами понад 20 людей;

заклади харчування зможуть працювати до 0:00 (наразі до 23:00);

глядачам дозволять відвідувати матчі командних видів спорту, але заповненість місць має бути до 50%. Саме це пом’якшення почне діяти з 18 лютого.

«Помаранчевий» рівень не передбачає посилення карантину, але, як зазначили в уряді, «сигналізує про потенційну небезпеку — наближення до “червоного” рівня». Цей рівень можуть запроваджувати, якщо в регіоні упродовж тижня є перевищення по одному з цих показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Водночас місцеві органи влади можуть запроваджувати додаткові обмеження, якщо їхній регіон потрапив у цю зону.

«Червоний» рівень запроваджуватимуть, якщо упродовж 3 днів поспіль буде перевищення хоча б двох показників. Цю зону запроваджуватиме загальнонаціональна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На місцях мають ввести обмеження цього рівня впродовж 48 годин після рішення комісії.

У «червоній» зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак будуть працювати банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.