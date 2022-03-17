Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк закликав мешканців та гостей нашого краю не вживати нецензурної лексики, а натомість більше молитися.

Про це йдеться у зверненні митрополита, опублікованому на сайті єпархії УГКЦ.

“Брати і сестри у Христі, дорогі українці, Збройні Сили Україні і цілий наш народ ведуть важку, справедливу війну за майбутнє України. Захищаючи Батьківщину, ми хочемо зберегти її не лише для себе, але й для наших дітей. Дбаючи про моральне і духовне здоров’я покоління, що зростає у цей час воєнного лихоліття, оберігаймо їхню свідомість від мови ненависті та намагаймося стримуватися і не поширювати брутальності у суспільному просторі.

Зі смутком спостерігаю використання лайливих слів на рекламних білбордах. Прошу тих, хто відповідальний за розміщення текстів зі словами лайки та вульгарної лексики, усвідомити, що це читають також наші діти. Подібні написи принижують нашу людську та християнську гідність – ми не повинні цього допускати.

Ставши до бою проти лютого ворога, намагаймося не переносити злобу у наші родини та в душі наших дітей. Зло само у собі не є продуктивним, воно не може нас наблизити до перемоги.

Теперішній час нелегкого випробування має стати для нас, перш за все, часом особливої молитви. Молитва є могутньою духовною зброєю. Коли ти молишся, то одночасно прославляєш та поклоняєшся Богові. Ти є з Богом, а отже Бог є з тобою. Хочемо, щоби у цей момент нашої історії Бог був з Україною. Молитва об’єднує та дає відчуття, що ми не самі, саме це є найцінніша потреба для нашого народу сьогодні.

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни!»”.