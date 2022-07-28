Щорічно 28 липня у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира відзначають річницю Хрещення Київської Русі-України. Святий Володимир – один із засновників та покровителів української державності, а свято Хрещення символізує соборність усіх українців й неподільність наших земель.

З цієї нагоди на набережній Тернопільського ставу біля пам’ятного Хреста відбувся молебень, який очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василій Семенюк.

Участь у заході взяли міський голова Сергій Надал, керівництво області, священнослужителі традиційних християнських церков та мешканці громади.

«Сьогодні українська нація зі зброєю знову відстоює своє право жити на своїй Богом даній землі. Відстоює від московських варварів – нащадків диких фіно-угорських племен, які намагаються не лише забрати нашу землю, а й вкрасти тисячолітню історію української державності. Тому сьогодні, як ніколи, маємо бути сильними у своїх переконаннях та підтримувати наших військових, – зазначає Сергій Надал. – З Христом перемагали наші князі, козацтво, стрільці, воїни-повстанці. З Христом українці відродили державність у 1991 році. І з Христом ми виженемо московську нечисть з єдиної Соборної України. Пам’ятаємо, що Україна перебуває під покровом Божої Матері та сильна своїми духовними традиціями, на сторожі яких завжди стоять наші лицарі-Герої. Нехай Господь оберігає наш край. Просимо у Нього єдності, сили, мудрості, любові і милосердя».

Після завершення молебню за мир та припинення війни в Україні священнослужителі освятили воду і благословили тернополян.



