На Тернопільщині місцеві мешканці продовжують протистояти московським агентам у рясах.

Так, у селі Кордишів Шумської громади хтось вилив на поріг церкви УПЦ МП свинячу кров. Таким чином, вочевидь, намагалися продемонструвати, що на руках прислужників кіріла в Україні – кров тисяч невинно вбитих людей.

Про інцидент повідомляє видання RISU з посиланням на Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

“Вранці перед початком святкового Богослужіння настоятель та парафіяни виявили при вході до церкви розлиту свинячу кров. На місце події було викликано поліцейських, які зафіксували інцидент”, – ідеться у повідомленні. – “У громаді висловлюють надію, що винних знайдуть та притягнуть до відповідальності”.

Нагадаємо, в сусідньому Івано-Франківську останній храм перейшов від московської до української церкви. А у Львові взагалі заборонили московську секту.

У Тернополі скликають сесію облради щодо заборони церкви московського патріархату. Чи відбудеться засідання і яке рішення на ньому приймуть – побачимо згодом.