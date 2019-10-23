Антициклон зумовлюватиме погодні умови найближчими днями в Україні. За прогнозами синоптиків, поки зберігатиметься тепла і сонячна погода. Втім, через лічені дні серйозно похолоднішає.

Антициклон Majla1 і антициклон Majla 2 визначають широкою смугою суху погоду від Атлантики через вузьке горло між Великою Британією та Францією, через центр Європи і до України, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Відтак протягом доби зберігатиметься тепла, сонячна погода, без опадів, проте можливі тумани.

«Найближчими днями температура повітря становитиме +16+21 градус. Дощі малоймовірні. За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров`я та труб тепломережі, з 28-го жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг».

Отже, завершиться жовтень різким похолоданням. Відтак синоптики радять заздалегідь подбати про теплопостачання.

Софія Романська