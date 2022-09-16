“Молилися за Перемогу, наших Героїв та духовну єдність українського народу”, – Михайло Головко подякував Митрополиту Епіфанію за візит на Тернопільщину

Днями на Тернопільщину з візитом прибув Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

В’їжджаючи до Тернополя Предстоятеля зустріли архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, єпископ Одеський і Балтський Афанасій, духовенство єпархії та представники влади міста та області. Зокрема, очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Він подякував Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію за візит на Тернопільщину.

– Хочу висловити слова вдячності голові Православної Церкви України Блаженнішому Епіфанію. Для нас це велика подія. Разом з Блаженнійшим ми підносили до неба щирі молитви за Перемогу та наших Героїв, за Українську Державу, за духовну єдність українського народу, за торжество справедливості і добра над злом, – говорить Михайло Головко.

Голова Тернопільської обласної ради каже: великою перемогою для українського народу стане духовна – об’єднання українців в одній церкві.

– Віримо в те, що не буде місця в Україні московській церкві, що ми об’єднаємося. Адже в єдності сила народу,– додає Михайло Головко.– Духовна єдність – це найбільша зброя. Віримо в нашу перемогу.