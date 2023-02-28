“Молилася, щоб він вижив”: заслужена майстриня з Житомирщини вишила портрет Михайла Діанова. ФОТО

Заслужена майстриня народної творчості України з Житомирської області Тетяна Пащенко вишила портрет захисника Маріуполя Михайла Діанова з Тернополя. Розмір картини 53 на 63 сантиметри. Вишивала майстриня портрет п’ять місяців.

Про це жінка розповіла Суспільному.

Українська майстриня-вишивальниця каже, що в картині використала 100 кольорів.

“Використовувала нитки DMC з Франції. Вишивала на канві 18 номер. Повністю полотно забите. Шила хрестиком. Гарне фото зробив фотограф. Я побачила, що Михайла забрали в полон. Я молилася, щоб він вижив. Хочу з ним зустрітися, щоб передати йому портрет. Я з батьківської хати в селі Щигліївка зробила музей і проводжу екскурсії. Запросила Михайла в гості, щоб йому презентувати портрет”.

Тетяна Болеславівна вишила власноруч портрет “Сімейне подружжя” президента Володимира Зеленського та його дружини. Картину вишивала близько 5 місяців. Роботу жінка планує продати, а кошти передати на допомогу ЗСУ.

Жінка каже, що вишивкою займається з 2007 року.

“Була підприємцем. Мене хвороба звалила. Вирішила вишити ікону і передати батькам. Вишила “Тайну вечерю” за 8 місяців. Перші ікони віддавала до церкви, а потім тематика почала змінюватися на українські мотиви. Зараз планую вишивати картину українського захисника Андрія Огородника. Він загинув в Маріуполі. Чоловікові було 23 роки. Мама попросила, щоб я вишила портрет її сина”.