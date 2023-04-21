22 квітня на «Козацькому острові» у парку Сопільче відбудуться «Молодіжні Гаївки». На захід запрошують молодь віком від 14 до 35 років. Початок о 16:00 год.

“Гаївки є важливим елементом народного фольклору та займають важливе місце в українській культурі. Сьогодні молодь як ніколи відчуває потребу у відродженні та підтримці культурних молодіжних традицій, які є невід’ємним фактором в розвитку сучасного молодого українця”, – зазначають у міськраді.

Обов’язковим елементом одягу є традиційна українська вишиванка. Для учасників заходу підготували: гаївки, співи, забави і ватру.

Організатори: управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради спільно із громадськими організаціями: «Українська Молодь – Христові», ТМО Спілкою Української Молоді в Україні, Пласт – Станиця Тернопіль та Молодіжна міська рада.