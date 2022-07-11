В урочищі Червоному, неподалік відомого Джуринського водоспаду, молода пара, що святкувала весілля, залишила по собі розсипане сміття.

Про випадок, який не може не викликати обурення, розповів у Фейсбуці Петро Площанський.

“НПП “Дністровський каньйон” 09.07.2022. Нирків Товстенської ОТГ, Урочище Червоне. Чарівний природний край. Сюди приїздить багато людей отримати екосистемні послуги від природи: помилуватись природою, поринути у бурхливі води Джуринського водоспаду, послухати звуки природи, поринути в історичне минуле зниклого містечка Червоногород.

Не одна весільна пара спускається у Червоногородський каньйон долини річки Джурин щоби увіковічити своє весільне щастя у світлинах та відео на фоні скель та буйного розмаїття рослин.

АЛЕ: краси природи мало і йдуть у діло прикрашування у виді кульок, феєрверків, конфетті з блискіток. Молодята поїхали, а весь цей непотріб – блискітки, кульки випущені у повітря залишається у природі. Завтра інші приїдуть відпочити на ці “сміттєща”.

Для ефектів “покращення” природи – пускайте у повітря мильні бульбашки, а блискітки легко можна накласти на світлину електронним методом.

Збережемо природу, для себе, для наступних відвідувачів, для наших дітей”.