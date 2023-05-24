«Моя професія – синьйор з вищого світу» – прем’єру вистави під такою назвою готують у Тернопільському обласному драматичному театрі. Комедію покажуть 28 травня.

У виставі йдеться про світського лева Леонідо Папагатто. Він видає себе за іншого, аби прогодувати родину. Роль виконує заслужений артист України Олександр Папуша.

«Його талант спілкування, вишуканість манер, шляхетність перетворить майстерно задуману ним аферу, в яку він втягує близьких, у мільйонний посаг для доньки й доведе, що він – синьйор із вищого світу. У виставі – іскрометний гумор, кохання, пристрасть, любов до родини та невимовна жага до життя».

Над комедією у драмтеатрі працювали 4 місяці, у ній задіяно 16 акторів; серед них – заслужений артист України Віталій Луговий, Юрій Черненко. Режисер-постановник вистави – заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила.