Небезпечна ситуація могла виникнути у самому центрі Тернополя, на вулиці Грушевського, біля ЗОШ №3.

У тому місці поруч знаходяться каналізаційний колектор, стара іржава газова труба та електричні проводи. Якби труба тріснула і с неї почав виходити газ, накопичуючись у каналізації та пустотах під землею, міг би статися вибух. Враховуючи, що у цьому місці зазвичай припарковані автомобілі і ходять люди, зокрема й діти, наслідки могли бути дуже плачевними.

Небезпечну трубу виявили під час реконструкції каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Причому, за словами робітників, котрі проводили реконструкцію, про її існування у “Тернопільгазі” не знали.

Про цю ситуацію розповів у соцмережі відомий тернопільський журналіст Сергій Сінкевич:

“Іронія долі: в сам розпал війни, коли у тиловому Тернополі відносно спокійно, біля третьої школи могла трапитись вибухова спалахуйка. Начинена коктейлем з гівна і газу…

То не моя фантазія. Так подумали, і поділились зі мною своїми враженнями, деякі робітники, які нещодавно проводили на вулиці Грушевського реконструкцію підземних інженерних мереж.

Фотка, що ліворуч, зроблена 26-го жовтня. Яму розкопали якраз у тому місці, де нині, вже після завершення робіт, припарковані автомобілі.

Тоді, у жовтні, ремонтники отримали стрьомну дозу адреналіну, коли побачили зріз цього заглиблення. Гляньте уважно на першу світлину. Почергово лежать: зверху шар асфальту, під ним пісок, зразу – стара газова труба, потім м’який чорнозем і… фекальний колектор…

Що могло трапитись? Мої нинішні думки повністю суголосні з тим, що сказав один із співрозмовників. Подам фрагмент прямої мови цього робітника:

Та ми були здивовані, коли побачили там іржаву газову трубу. Таке враження, що газовики забули про неї, бо не позначили її у погоджувальній технічній документації, яка готувалась до реконструкції. Але проблема в іншому. Пісок нікудишня основа, і асфальт точно місцями просідав і тиснув на трубу. А там, блін, поруч ще й кілька електричних кабелів… Уявіть, стара труба тріснула, газ почав потрохи витікати, накопичуватись у порожнині колектора, змішуватись з його фекальними газами, і якби, не дай Боже, здуру якась іскра пролетіла, то могло б, ойойой, як рвонути… Але зараз такої фігні вже не станеться, бо ми все поміняли і зміцнили”…

P.S. Вкотре переконуюсь – з тими, хто по роботі залазить вглиб тернопільської землі, поговорити завжди цікаво. Хлопці кажуть, що часом знаходять навіть забуті, колишні кагебістські дроти-кабелі. Якби, пофантазую, відтворити ті телефонні розмови, які ними колись “літали”, то це, знаєте, теж міг би бути вибуховий коктейль. В іншому розумінні…)“.