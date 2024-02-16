Світ

Свиня замість оселедця

“Іноді краще жувати, ніж говорити”, – це, здається, саме для цього випадку. Справді, ліпше б генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, замість того щоб висловити цю думку, запхав до рота шматочок славнозвісного норвезького оселедця. Проте він все ж визнав за потрібне сказати те, що нам, українцям, в даний час ніяк не може сподобатися. “Ми не бачимо прямої чи неминучої загрози проти будь-якого члена НАТО. І тому ми, звісно, уважно стежимо за тим, що робить Росія, ми посилили нашу пильність і присутність у східній частині Альянсу, але вся ідея полягає в тому, щоб запобігти нападу на члена НАТО”, – сказав herr Stoltenberg. Сказав – і, напевно, підклав величеньку свиню українській дипломатії…

Хто бачить краще?

Втім, скидається на те, що в Північноатлантичному альянсі ліва рука не зовсім в курсі того, що робить права. Всупереч думці Єнса Столтенберга, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про можливу агресію Росії проти країни-члена НАТО через декілька років. “Ми повинні враховувати, що Владімір Путін може одного дня напасти навіть на якусь із країн НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через п’ять-вісім років”, – сказав він. Глава Міноборони Німеччини зазначив, що майже щодня з боку Кремля лунають погрози, зокрема на адресу країн Балтії. Обидва – і Столтенберг, і Пісторіус – носять окуляри. Цікаво, кому з них вони дають можливість краще бачити?

Межі російського лібералізму

Лібералізм російських політиків таки має свої межі. Коли дивився в Болгарії російські політичні програми, відзначив у хорі тамтешнього дикого “победобесия” і ненависті до всього українського доволі зважений і поміркований голос Бориса Надєждіна. Нині ж Борис Надєждін, вже як кандидат у президенти росії, заявив, що про повернення Криму Україні “не може бути мови”. Він також повідомив, що якщо переможе на виборах, то в перший же день домовиться про припинення вогню між росією та Україною. Потім запропонує Києву та Заходу переговори, але, за його словами, це буде “довга історія, роки на два”. Надєждін додав, що “найважливіше зробити так, щоб люди один одного не вбивали”, а ось де проходитиме лінія кордону в Криму, на його думку, не найголовніше. Позиція, в порівнянні з величезною більшістю росіян, просто таки гуманістична – от тільки результати президентських виборів у росії визначені заздалегідь…

Україна

Небезпечна гра

“Мобілізація” – непросте і тривожне для багатьох нині питання. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, як і належить представнику серйозного відомства, вважає, що вона повинна бути чіткою і зрозумілою для всіх. А ще – ретельно контрольованою. “Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством, тому що мобілізація – ключ виживання нашої країни. Я не хочу повторення 100-річної давнини, коли люди просто розійшлися, бо їм набридло воювати… Мобілізація має бути тотальною, або ж тотальною має бути перевірка: хто і де перебуває (відчувається хватка представника спецслужб – І.Д.). Я б взагалі позбавляв громадянства тих людей, які кажуть, що не хочуть воювати. Не хочеш виконувати свої обов’язки, то які можуть бути у тебе права?”, – висловив думку генерал-майор Ягун.

Куди піде генерал?

Після відставки Валерія Залужного з поста головнокомандувача ЗСУ на телебаченні й у соцмережах багато розмов про те, чи створить він власну політичну силу і чи піде, взагалі, в політику. При цьому не варто забувати, що в його особі Україна має ще й науковця: нещодавно він захистив дисертацію з права, здобувши науковий ступінь доктора філософії. Як стало відомо з доволі куцої інформації, тема дисертації Залужного пов’язана з військовою дисципліною, дисциплінарними провинами та стягненнями. Однак саму дисертацію переглянути неможливо, оскільки вона становить державну таємницю – трохи дивно, виходячи з теми наукової роботи. Можливо, популярний в народі генерал віддасть перевагу кафедрі якогось вишу перед непевною в українських умовах кар’єрою політика?

Тернопілля

Терплячі, щедрі і винахідливі

Що можна сказати про наших краян, як про невід’ємну частину українства? Вони терплячі: жителя Смиківців правоохоронці двічі зупиняли за керування автом “підшофе”, аж поки йому це настільки набридло, що він став винуватцем кривавого ДТП із загиблою людиною. Вони щедрі: ще один ентузіаст “п’яної” їзди пропонував поліцейським аж 700 євро хабара за їхню поблажливість. Вони підприємливі: меткий чолов’яга організував переправлення до Румунії п’ятьох чоловіків призовного віку. Вони винахідливі: у Збаразьку виправну колонію надіслали макарони, заповнені білим порошком, здатним зробити їхнє споживання значно “кайфовішим”. Вони є прихильниками здорового способу життя: чоловікові не сподобалося, що його дружина палить, і він садонув її по голові півлітровим слоїком. Дворічні двійнята при цьому, мабуть, відкрили від захоплення ротики. Що ще не позбавлене інтересу відбувалося у “файному” місті? В День святого Валентина крихітний букетик начебто заборонених до продажу пролісків можна було запросто придбати за якихось 50 грн. Одягнені у військову форму колумбійці з понурими обличчями нащадків інків посилено штурмують приміщення банків, оформляючи якісь рахунки. А популярний місцевий сайт з нагоди того ж Дня закоханих опублікував широченький перелік інших “сексуальних” свят: від майже зовсім цнотливого Дня обіймів – і до Дня жіночого оргазму (9 серпня). Довгенько доведеться чекати…