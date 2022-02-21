Близько півсотні мобільних бригад працює на Тернопільщині. Вони виїжджають вакцинувати жителів краю у віддалені населені пункти.

Наразі імунізацією планують охопити більшість людей із групи ризику, а це мешканці області від 60 років.

На Тернопільщині одною дозою вакцинувалося майже 40% населення. Завершили курс щеплення 35% людей. Втім, серед вікової категорії 60 плюс — найменше вакцинованих. “Якщо аналізувати, яка категорія людей не вакцинувалася, це переважно вікова категорія 60 плюс. Щоб залучити цю вікову категорію, департаментом розроблений виїзд бригад. У віддалені населені пункти бригади приїжджають раз у тиждень. У населених пунктах робляться відповідні оголошення. Це для того, щоб максимально більше проінформувати ту категорію людей, яка є невакцинована”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загалом на Тернопільщині провели 755 щеплень від COVID-19. Минулої доби імунізували 1700 осіб.