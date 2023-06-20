Сучасні технології здатні відкрити нові горизонти.Космічний телескоп James Webb, запущений 19 місяців тому, вже встиг зробити кілька значних відкриттів, про які вчені хіба що тільки могли підозрювати.

45 000 галактик

Міжпланетна станція Джеймс Вебб передала на Землю зображення майже півсотні тисяч галактик. Об’єкти розташовані на відстані кількох мільйонів світлових років від сонячної системи. Трохи понад 700 зоряних скупчень виявилися для американських учених абсолютно новими, хоча спостереження за цим регіоном проводять понад два десятиліття. Водночас автомати піраміда – Aztec Gold, надають можливість відвідувачам онлайн казино весело розважитися, заробити грошей, досліджуючи знамениті піраміди стародавніх ацтеків. Використовуючи знання індіанців Центральної Америки, результати новітніх космічних досліджень, гемблери й вчені, можливо, відкриють таємниці формування нашої галактики — Чумацького шляху.

За словами учасника проєкту — Кевіна Хейнлайна, астронома Аризонського університету, подібні об’єкти виглядали навіть через найпотужніші телескопи маленькими цятками. Однак після вивчення отриманих фотографій, з’ясувалося, що деякі спінари видаються розширеними, що мають видиму структуру.

Виявленим скупченням налічується всього лише пів мільярда років, порівняно із Землею — майже 5 млрд, є абсолютно молодими. Дослідження дало змогу констатувати більшу турбулентність молодого всесвіту, ніж вважалося трохи раніше. Дослідники також припускають про сплеск гарячого гігантського зореутворення щодо молодих пилоподібних конструкцій, який зробив Всесвіт практично прозорим. Подібне дає змогу спостерігати Космос, який до реонізації був доволі каламутним.

Знімок нової планети

Космічний телескоп JWST за час подорожі надіслав вченим фотографію екзопланети — позасистемного спінара, що знаходиться за межами Сонячної системи. Фотографія відобразила газовий гігант, який отримав власне цифрове ім’я. Вивчивши зображення, виконавши спектральний аналіз, фахівці зробили такі висновки:

інстанс не має твердої поверхні;

діаметр об’єкта значно перевищує найбільшу планету Сонячної системи — Юпітер – 14 500 000 км;

вік – 15 млн;

відстань від газового гіганта до батьківської зірки в сотню разів більша, порівняно із Землею і Сонцем.

Знімок відображає планету в різних частотах інфрачервоного випромінювання.

Дослідники виявили наведене позасистемне тіло кілька років тому. Відтоді планета перебуває під постійним наглядом — яскраве випромінювання дає змогу легко позиціювати гіганта.

Інфрачервона станція James Webb запущена взимку 2017. Має такі характеристики:

маса – 6,2 т.;

діаметр сегментованого дзеркала – 6,5 м;

теоретична тривалість роботи – 400 міс.

Рефлектор оснащений таким науковим обладнанням:

апаратом середнього електромагнітного радіуса;

камерою ближнього інфрачервоного радіуса;

спектрографом ближньої електромагнітної дії;

датчиком точного фокусування, механізмом формування зображення;

безщілинним спектрографом.

Подібні позасонячні об’єкти допомагають дослідникам усунути прогалини в знаннях про реформацію планет інших орбітальних структур, зоряних конструкцій.