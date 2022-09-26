“Місцеве самоврядування – фундамент державності”, – голова Тернопільської облради під час круглого столу у Чернівцях. ВІДЕО

Голова Тернопільської обласної ради взяв участь у круглому столі на тему «Російсько-українська війна та її впливи на муніципальне і міжрегіональне співробітництво: механізми та інструментарій розвитку територій».

Обговорення відбулося у рамках ІХ міжнародної наукової конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського», які проходили у Чернівцях 22-23-го вересня.

– Разом з науковцями, експертами та громадськими діячами розглядали актуальні питання місцевого самоврядування і муніципального управління в умовах викликів, обговорювали розвиток взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства, обмінювалися досвідом та кращими практиками розвитку територіальних громад у контексті євроінтеграційних процесів. Акцентував увагу на місцевому самоврядуванні, як фундаменті державності, – зазначив Михайло Головко.

Він наголосив на тому, що центральна влада повинна підтримувати місцеве самоврядування.

– Війна внесла корективи в наше життя. Першими, хто прийняв ці виклики, було місцеве самоврядування, яке самотужки зорганізувалося, налагодило гуманітарні штаби, поселяло людей, забезпечувало їх усім необхідним. Сьогодні особливо важливо підтримувати місцеве самоврядування, адже без розвитку влади на місцях наша Українська держава не може бути сильною та успішною, – резюмував Михайло Головко.