Міський голова розповів, де у Тернополі потрібно буде вдягати маску

Масковий режим вирішили відновити у Тернополі.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, маски необхідно одягати у місцях масового скупчення людей.

Від 22 вересня масковий режим діятиме у громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури та мистецтв, релігійних установах. За дотриманням норм стежитиме поліція.

Читайте також: Карантин повертається: у Тернополі відновлюють обов’язкове носіння масок

«У зв’язку з тим, що кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою, з 22 вересня у Тернополі буде відновлено обов’язкове носіння масок. Масковий режим буде діяти у місцях масового скупчення людей. У закладах освіти працівники приймають самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності».

Додамо, за інформацією епідеміологів, за минулий тиждень кількість зафіксованих випадків коронавірусної інфекції становить 2 232, це на 26% більше, ніж за попередній тиждень.