Міська рада Тернополя виставила на приватизацію радянський танк Т-34. Стартова ціна лоту 872 210 грн (без ПДВ).

Про це свідчать дані на сайті Прозорро.Продажі, передає Ліга.Бізнес. Дату аукціону поки що не оголошено.

Продають реконструйований корпус танка Т-34, випущеного у 1944 році, без силової установки та навісного обладнання.

Після закінчення Другої світової війни танк як пам’ятник встановили на площі Перемоги на масиві Дружба (тепер на цьому місці McDonalds, а вулиця перейменована на честь гетьмана Івана Мазепи). У 1990 році танк демонтували і перенесли до Старого парку, де розміщено меморіал полеглим під час Другої світової війни.

На території Старого парку (раніше – парк Слави) у Тернополі була розміщена техніка часів Другої світової. У червні 2022 року міська рада передала її на потреби Збройних Сил.

Торік у листопаді Тернопільська міська рада продала з аукціону демонтований радянський літак МіГ-17 – реактивний винищувач періоду Холодної війни. Він був встановлений при вході у парк Національного відродження з боку проспекту Степана Бандери (раніше парк називався Комсомольським, а вулиця – Леніна), але у квітні 2022 року в межах декомунізації літак демонтували.

Купила МіГ-17 за 300 000 грн місцева будівельна компанія “Креатор Буд”. Отримані з аукціону кошти витратили на купівлю безпілотників для армії.