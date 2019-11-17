На цьому тижні в Садковіце, за 80 км від Варшави, в холодильній камері для фруктів знайшли мертвими двох заробітчан з Тернопільщини.

Нагадаємо, двох мертвих громадян України знайшли в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів у Садковіце в Лодзінському воєводстві Польщі.

Тіла 28-річного Ігоря та 46-річного Івана, які опинилися дядьком і племінником, лежали в холодильній камері на яблучної плантації, куди вони приїхали на роботу два місяці тому. “Страна” дізналася подробиці трагедії.

“За яблуками – з алкоголем”

Селяни задихнулися – в приміщенні перекривають кисень і насичують азотом, щоб фрукти краще зберігалися.

У місцевій поліції повідомили, що їм подзвонив господар ангара, який знайшов мертвих українців. За словами керівника консульського відділу посольства України у Варшаві Світлани Щури, тернополяни працювали в Польщі легально.

За даними польських ЗМІ з посиланням на районну прокуратуру міста Рава Мазовецька, двері в приміщення ніхто не чіпав, однак вікно туди було відкрито.

Поруч з чоловіками знайшли контейнер, з яким, вони, ймовірно, прийшли за яблуками. Також, як пишуть польські медіа, поліція виявила при них відкриті пляшки з алкоголем.

“Вбили, щоб не розраховуватися”

“Зараз просувається версія, що вони міцно випили, заснули і не прокинулися. Хоча не все так просто, товариші українців і їх рідні вважають, що їх загибель – ця інсценівка, і все підлаштували, щоб не розплачуватися з ними”, – говорить виданню польський журналіст Марчин Ковальчик.

Загиблі – родом з села Серетець Зборівського району. У старшого, Івана, залишилися дружина, завуч місцевої школи, і 13-річний син.

“Іван та Ігор поїхали в Польщу на заробітки в середині серпня, і не по безвізу, а за всіма правилами, з робочими візами і запрошеннями. Але офіційно їх влаштували тільки 8 листопада, а мертвими знайшли в день, коли вони повинні були повертатися додому. вони поїхали достроково, щоб встигнути на похорон батька Івана. Їх повинен був забрати водій автобуса. Пізніше з’ясувалося, що господар-поляк переконував шофера тихо виїхати, а то доведеться проходити по справі свідком і ходити на допити”, – розповів товариш загиблих Дмитро Мамчур.

За однією з версій, поляк нібито, щоб не платити українцям за роботу, заманив їх у ангар, для цього спеціально відкрив вікно, а коли вони зайшли туди, закрив його.

“Українці отримували близько 3 тисяч злотих (близько 19 тисяч гривень). І за останній місяць з ними, здається, досі не розрахувалися. Мало того, господар ще вимагав 40 тисяч злотих (250 тис. Грн) за доставку тел до кордону з Україною. Звичайно, рідні відмовилися. На перевезення скинулися односельці, ховати повинні в цю неділю”, – говорить Мамчур.

Односельці не вірять, що смерть українців розслідують, навпаки, з них зроблять винних, вважають вони.

“Зроблять з українців як не самогубців, так алкашів. Ніби не знайшли вони іншого місця, як пити в ангарі. Їм не провели інструктаж, що не розповіли, що в ангарі вони можуть задихнутися. Швидше за все власник побачив страшну картину, взяв і відкрив вікно, закрив двері і поклав випивку – зробив все для того, щоб з себе зняти провину”, – нарікає землячка загиблих Ірина Саска.

Це вже другий випадок загадкової смерті українців в Польщі за останні півроку.

Як зазначається, в червні у лісі під Познанню знайшли тіло 36-річного столяра Василя Чорнея з Івано-Франківської області. Йому стало погано прямо на виробництві, і господарі замість лікарні просто кинули його в лісі (неясно, чи був він ще живий на той момент). У Чорнея залишилися дружина і троє дітей.

20 тисяч за “тортури на яблуках”

Восени українці масово їдуть до Польщі збирати яблука і груші.

За словами заробітчанки Оксани, яка їздила “на яблука”, знайти сезонну роботу в Польщі – не проблема.

“Є водії, які возять людей на роботу, беруть 100 злотих за дорогу (600 грн) і ще 20 злотих (125 грн) – за те, що допомагають знайти “пана”, на якого будеш працювати.

“І тут як пощастить. Є поляки, у яких нормальні умови і для життя, і для роботи – спеціальні комбайни, що піднімаються на потрібну висотку, з яких зручніше зривати яблука. А є такі, у яких справжнє пекло. Техніки ніякої немає, а відра з яблуками на деяких санках потрібно руками тягати від дерева до дерева. Вони самі по собі дуже важкі, а з яблуками поготів. Можна все надірвати. і обривати потрібно з тих же санок. і так за день треба піднятися і спуститися до півсотні разів. з двадцятилітрових відрами яблук в руках це справжні тортури, здоров’я дуже підривається. Зарплата – близько 20 тисяч гривень на наші гроші, але потім все йде на ліки”, – ділиться з нами Оксана.

Але крім фізичних мук, був ще психологічний дискомфорт від поганого ставлення до українців.

“Пішли ми з подругами, з якими разом працювали, в магазин на околиці Варшави і не змогли знайти те, що шукали. Попросили допомогти продавця по-українськи, так вона на нас накричали, і ми туди більше не ходили. Але ще гірше обійшлися в великому супермаркеті. На касі виявилося, що я не зважила рибу, так мене мало не звинуватили в крадіжці – коли почули, що я говорю по-українськи”, – говорить Оксана.

З Польщі перевели 21 млрд

Польща тим часом як і раніше залишається найпопулярнішим напрямком для заробітчан.

У другому кварталі цього року українці, за даними Національного банку Польщі, перевели звідти додому 4 млрд злотих (21,5 млрд грн). Це на півмільярда злотих (3 мільярди гривень) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Гроші наших співвітчизників складають більше 85% від загального обсягу переказів з цієї країни.

“Зафіксовано приріст є наслідком збільшення обсягів трансферів від трудових мігрантів, які працюють протягом короткого періоду”, – йдеться в повідомленні.

За даними “Барометра трудової міграції” за другий квартал 2019 року, яке підготувала компанія Personel Service, громадяни України досі ставляться до роботи в Польщі як до способу швидкого наповнення сімейного бюджету. Близько 66% українських працівників проводять максимум три місяці в цій країні. У той же час кожен п’ятий прибуває на термін від трьох місяців до півроку. І тільки кожен десятий працює в Польщі до одного року.

В середньому чиста зарплата заробітчан становить 2,5-3 тисячі злотих (в перерахунку на гривні – 15-19 тисяч гривень). При цьому, за даними фонду підтримки мігрантів, більше половини заробітчан хочуть підвищення зарплати.

Джерело: Перший.com.ua