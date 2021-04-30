На Тернопільщині розпочали вакцинацію людей 65+. Жителів краю просять звертатися до сімейних лікарів і записуватися на щеплення. Процедуру проводитимуть препаратом AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
Як повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва, нині в області від COVID-19 вже щепилося майже двадцять тисяч жителів краю. Переважного це люди з групи професійного ризику.
“На Тернопільщині проводиться вакцинація дорослого населення, а саме осіб 65+. Звертаємося до жителів області, щоб ви не нехтували, а приходили на вакцинацію, щоб захистити себе, своє здоров’я, а також своїх близьких, які можуть бути у групі ризику. Для того, щоб зупинити передачу вірусу, імунітет має виробитися у 65% населення, а це означає, що вакцинація необхідна. Загальна вакцинація вже показала свою ефективність в інших країнах. До прикладу, в Ізраїлі захворюваність старших людей знизилася. Закликаємо вас скористатися можливістю вакцинації”.
Учора на Тернопільщині від коронавірусу щепилося 1755 жителів краю. Це найбільша кількість процедур за добу від початку вакцинальної кампанії.
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